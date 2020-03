Covid-19, Godin attacca l'Italia: «Siamo stati esposti fino all’ultimo momento»

Da tempo la Serie A è ormai ferma, ma Diego Godin riaccende le polemiche tirando in ballo anche il "famoso" match tra Juve e Inter, prima rinviato e poi giocato la settimana successiva a porte chiuse. Interpellato da "Espn", il difensore uruguaiano ha criticato le scelte delle istituzioni italiane.

«Siamo stati esposti fino all’ultimo momento, hanno continuato a tirare la corda per vedere se si poteva continuare a giocare, fino a quando la situazione non è stata insostenibile e il sistema sanitario è crollato», queste le parole di Godin, che nel frattempo è volato in Uruguay.

Il difensore dell’Inter avrebbe voluto uno stop immediato del campionato: «Abbiamo continuato a giocare per settimane, abbiamo continuato ad allenarci e abbiamo giocato a porte chiuse anche contro la Juve, dove poi è stata rilevata la positività di Rugani. Sicuramente in quella partita c’erano altri giocatori potenzialmente infettati, quindi hanno messo direttamente in quarantena tutti noi. Poi si è fermato tutto».

Sulla possibile ripresa del campionato, Godin non si sbilancia: «Non sappiamo se e quando si tornerà a giocare: torneremo ad allenarci, ma è difficile prevedere quando gli stadi potranno contenere ancora 70mila persone. È veramente complicato».