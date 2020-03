Covid-19, via a ogni costo: Navas sborsa 200'000 dollari

Tra quarantena, paure e campionati paralizzati dal Covid-19, anche in Francia tanti calciatori stranieri hanno fatto le valigie, lasciando le rispettive città per fare ritorno in Patria dalle proprie famiglie. Dopo Neymar, Thiago Silva e Cavani, rientrati rispettivamente in Brasile e Uruguay, pure Keylor Navas ha lasciato Parigi dopo l'ok del club per tornare in Costa Rica.

Con quasi tutti i voli bloccati e nel bel mezzo della pandemia, il portiere del PSG ha dovuto optare per un volo privato per raggiungere San Josè. Il costo? Stando a "ESPN", che riporta la notizia, il 33enne ha dovuto sborsare 200'000 dollari. Troppi? Probabilmente no di fronte a un'emergenza come questa, tanto più per chi come Navas guadagna quasi sette milioni di euro l'anno.

Navas e la sua famiglia, come stabilito dall’OMS, dovranno ora rimanere 14 giorni nel territorio nazionale della Costa Rica per preservarsi da un possibile contagio.

Keystone/archivio