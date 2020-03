Neymar si diverte: è polemica

Non è per nulla piaciuta ai suoi follower la foto in cui si vede il brasiliano spassarsela in compagnia di amici

Neymar è finito al centro di numerose polemiche. Partito da Parigi per star vicino alla sua famiglia in Brasile, il fuoriclasse del PSG non sembra aver capito la gravità della situazione tanto che nelle scorse ore ha pubblicato una foto sui social in cui si diverte con alcuni amici a giocare a footvolley.