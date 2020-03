La tristezza di Prandelli: «Ora tutto deve passare in secondo piano»

ORZINUOVI - È straziante il racconto di Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana. Già nelle scorse settimane il 62enne aveva raccontato della perdita di alcuni suoi amici, scomparsi dopo essere usciti sconfitti dalla battaglia contro il Covid-19. Originario di Orzinuovi (nella provincia di Brescia), Prandelli ha dipinto un quadro davvero desolante.

«Il mio paese è sempre dentro di me - le sue parole al Giornale di Brescia - Non ho sottomano i dati ufficiali, ma i beni informati mi hanno detto che in paese ci sono stati già 90 morti quando di solito ce ne sono un centinaio in tutto l’anno. Mi hanno parlato di 13 funerali in un giorno solo. Alla Protezione Civile ho parenti che sono risultati positivi, uno è un medico».

Prandelli ha ripetuto come in questo periodo abbia perso diverse persone alle quali era legato... «Proprio così. Ho perso tanti amici in questi giorni, gente che ha fatto parte della mia vita in modo importante. Il calcio deve passare in secondo piano. In questo momento non si può e non si deve parlare di partite o quant'altro. Questa è l’ora degli investimenti sulla ricerca, sugli ospedali, sulle scuole e sulla natura».

Keystone (archivio)