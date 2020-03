«Quarantena? Appena finisce mi faccio una bella serata»

Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan, come tutti, è confinato fra le mura domestiche a causa dell'emergenza legata al coronavirus. Il Ninja 31enne però è come se fosse un guerriero in gabbia.... «Ho sempre detto che avrei smesso con il calcio a 34 anni, ma adesso penso che continuerò fino a 50 anni. Restare seduto a casa tutto il giorno non fa proprio per me», ha scritto proprio Nainggolan sul profilo Instagram della società sarda. «Sono sereno. Aspetto buone notizie per riprendere a giocare. Per me stare a casa è stranissimo(...). Appena finisce la quarantena faccio una bella serata come una volta».

Ma cosa fa il Ninja in questa situazione? «Gioco un po’ con i compagni alla PlayStation on-line. C’è gente che pulisce casa, che prova a fare lo chef ma io non sono tra questi. So cucinare bene la carne però e la farò a cena alla famiglia. Ogni tanto faccio un po’ di dj set anche per movimentare le giornate ma non è facile. A che ora vado a dormire? Non si può dire».