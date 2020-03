In Bielorussia il calcio continua: «Messi e Cr7 potrebbero venire a giocare da noi»

LONDRA (GB) - L'ex centrocampista dell'Arsenal Aleksandr Hleb si è appena ritirato dal calcio giocato. Il 38enne bielorusso ha terminato la sua carriera in Patria - nell'Islach - e attualmente segue il campionato locale in qualità di tifoso, anche perché - nonostante la grave emergenza legata al coronavirus - il calcio, paradossalmente, non si è fermato.

A questo proposito l'ex giocatore ha lanciato un'idea per alzare il livello della Vysejsaja Liga... «Il mondo intero sta attualmente seguendo il campionato bielorusso davanti alla televisione», ha dichiarato proprio Hleb sulle colonne del "The Sun". «Ronaldo e Messi potrebbero fare la stessa cosa e venire qui in Bielorussia per continuare a giocare a calcio. I due calciatori hanno stipendi troppo alti? È l'unico posto in Europa in cui si può giocare e i tifosi sarebbero entusiasti. Qui le persone lavorano con i trattori e nessuno parla del virus. Nei villaggi il trattore e i campi guariranno tutti(...)».