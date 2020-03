Anche Pepe Reina tra i contagiati

BIRMINGHAM - Anche Pepe Reina - ex portiere di Milan e Napoli e ora in prestito all'Aston Villa - è finito nel bersaglio del maledetto Covid-19. A raccontare i momenti difficili vissuti nelle ultime ore è stato lui stesso...

«La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del coronavirus - le sue parole a "Cadena Cope" - Inutile negarlo, sono stati giorni difficili duranti i quali ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Qui in Inghilterra non si fanno i test e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene. È dura, è come se mi fosse passato sopra un camion».

Il 37enne sta vivendo giorni oltremodo tristi, anche alla luce di quello che sta accadendo in Italia e Spagna... «Seguo tutto quello che succede sia in Spagna che in Italia, sono momenti difficili e siamo tutti preoccupati. Quello che mi tocca di più è vedere persone che se ne vanno senza neanche la possibilità di essere salutate per l'ultima volta dalla propria famiglia. Dobbiamo rispettare tutte le norme di sicurezza che ci sono state date, solo così riusciremo ad uscirne. Il calcio in questo momento è secondario, non mi importa sapere quando si tornerà in campo».

Keystone