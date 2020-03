«Il dramma di Bergamo è dovuto anche ad Atalanta-Valencia»

BERGAMO (ITALIA) - Il fantasista argentino dell'Atalanta - Alejandro Gomez - si è espresso in merito all'emergenza legata al coronavirus, che ha soprattutto colpito la città di Bergamo.

«È stato terribile disputare gli ultimi incontri, non avremmo dovuto», è intervenuto proprio il Papu. «Purtroppo in quel periodo non si conoscevano molti casi e nessuno aveva ancora capito cosa era in grado di fare questo virus. Non sapevamo quale fosse la sua gravità. Penso che la situazione drammatica di Bergamo sia dovuta anche alla partita d'andata con il Valencia, visto che a San Siro c'erano 45 mila bergamaschi su 120 mila abitanti(...) Quando siamo invece andati a Valencia erano tutti rilassati e non c'erano controlli, mentre allo stato attuale la Spagna è il secondo Paese in Europa con più persone infettate(...). Fortunatamente per ora in squadra nessuno ha mostrato sintomi(...)».

keystone-sda.ch