«La mia Svizzera e gli altri si dovranno comportare come ha fatto la Cina»

SHENZHEN - Il coronavirus si può sconfiggere? La battaglia si può vincere, ne è sicuro uno che, prima di molti altri, si è visto costretto a combattere. Ne è sicuro Blerim Dzemaili, che nell'ultima finestra di mercato è passato dal Bologna ai cinesi dello Shenzen.

«La Cina ha saputo sconfiggere questo maledetto virus – ha raccontato il 33enne ai media italiani - sono stati bravissimi e, fin dal paziente-0, hanno addirittura sigillato le case. Hanno chiuso paesi e città. I risultati ottenuti evidenziano che l’Italia, la mia Svizzera e tutti gli altri Paesi dovranno comportarsi come si sono comportati in Cina. È servita la repressione? Bene, servirà anche in Europa. Per mantenere la vita uno deve essere disposto a fare anche il sacrificio più duro».