Lady Rugani: «Sono incinta, ora ho paura»

TORINO - In un primo momento erano arrivati messaggi rassicuranti, ora c'è un po' di comprensibile paura. La scorsa settimana si era data notizia della positività di Daniele Rugani - primo giocatore di Serie A colpito dal coronavirus -, mentre in questi giorni anche Michela Persico, compagna del difensore della Juventus, è risultata positiva al test per il Covid-19. A complicare la situazione è l'indiscrezione che la giornalista e conduttrice ha rivelato al settimanale "Chi": «Io e Daniele aspettiamo un figlio. Non riesco nemmeno a parlarne, i medici mi hanno rassicurato ma ora ho paura».

La situazione è difficile e i due innamorati stanno trascorrendo la quarantena separati. «Ci stavamo preparando a quando avremmo annunciato la gravidanza. Doveva essere un momento di gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma sono sicura che ci rialzeremo».