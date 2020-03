«Rinviare l'Europeo? Decisione ragionevole e giusta»

NYON - Nella giornata odierna - martedì 17 marzo - la UEFA ha deciso di rimandare di un anno la fase finale di Euro 2020, che ricordiamo avrà luogo in 12 città diverse.

A questo proposito l'allenatore della Nazionale svizzera Vladimir Petkovic ha rilasciato un commento sulla pagina Twitter ufficiale della selezione rossocrociata.

«La decisione è, in questa situazione, ragionevole e giusta», si può leggere nel tweet in allegato. «La lotta contro il virus ha per noi tutti la priorità assoluta. Naturalmente avremmo disputato molto volentieri l'Europeo. Una preparazione sportiva professionale non sarebbe però stata possibile in queste circostanze. Spero che questa crisi venga superata presto e che il pallone ricominci a rotolare. Mi auguro di poterci preparare per l'Europeo 2021 a settembre con le partite di Nations League e di poter festeggiare l'estate prossima una festa calcistica con tanti tifosi entusiasti in tutta Europa».

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)