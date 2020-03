Partita di calcio abusiva, interviene la polizia

BUSTO ARSIZIO - Nonostante le importantissime raccomandazioni degli ultimi giorni, c'è ancora chi - malgrado l'allarme coronavirus - non le rispetta. E così un gruppo di giovani si è beccato una denuncia per aver organizzato una partita di calcio abusivamente a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Secondo il racconto de "La Gazzatta dello Sport", i ragazzi avrebbero scavalcato la recinzione del centro sportivo per poi godersi un po' di sport all'aperto in compagnia. Prontamente è intervenuta la polizia, interrompendo il match.

Durante questi giorni particolari, il comportamento tenuto dal gruppo di ragazzi non è tollerabile perché non rispetta le regole emanate. Fare sport è consentito, ma non dove si creano assembramenti di persone che mettono a repentaglio la salute pubblica.