The yellow card at 90th minute for DI MARIA ANGEL is shown on the bench.

No spectators due to corona virus quarantine.

First leg (1-2), agg (3-2).

Venue: Parc des Princes.

Turf: Natural.

Capacity: 47,929.

Referee: Anthony Taylor (ENG).

Assistant Referee 1: Gary Beswick (ENG).

Assistant Referee 2: Adam Nunn (ENG).

Fourth Official: Craig Pawson (ENG).

VAR: Stuart Attwell (ENG).

AVAR: Paul Tierney (ENG).

Referee Observer: Hugh Dallas (SCO).