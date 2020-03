Una Super a 12 squadre?

BERNA - A causa del coronavirus il calcio svizzero resta in attesa di scoprire l'evolversi della situazione sia del campionato attuale che di quello che verrà.

Nell'Assemblea straordinaria programmata per lunedì a Berna i club dovranno esprimersi su un'eventuale estensione del numero di squadre del massimo campionato, portandolo da dieci a dodici.

L'idea è quella di far giocare tre gironi (33 partite) per poi formare due gruppi da sei (uno che lotterà per il titolo e uno per la salvezza) con altre cinque gare da disputare.

In Challenge League, invece, la formula da dieci squadre resterebbe invariata.

TiPress