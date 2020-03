Tutto il calcio ticinese si ferma almeno sino a fine marzo

GIUBIASCO - La lotta al coronavirus ferma anche il Calcio Regionale. A seguito dei messaggi e delle direttive emanate dall’Ufficio del Medico cantonale, il Comitato della Federazione Ticinese di Calcio ha deciso di sospendere almeno fino al termine di marzo tutte le gare di propria competenza (campionato, coppa, amichevoli e tornei di qualunque genere).

La FTC, nel suo comunicato, spiega che i motivi che hanno portato a tale decisione sono sostanzialmente i seguenti:

- Notevole aumento dei casi conclamati su nostro territorio e la volontà di non far sì che le nostre quasi 300 gare settimanali (e i circa 15'000 tesserati) siano veicolo di trasmissione del virus.

- Non contribuire in nessun modo al sovraccarico dei nostri enti ospedalieri.

- Impossibilità, a causa del nostro patrimonio infrastrutture, di garantire il numero di presenze per evento previsto dalle disposizioni sopramenzionate (150 comprese le squadre e i membri dello staff) e dunque la tracciabilità delle persone presenti.

Queste premesse hanno portato la FTC a ritenere responsabile tale decisione per dare un giusto segnale coerente con l’emergenza in atto.

TiPress