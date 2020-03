Juve padrona nel derby d'Italia, l'Inter sprofonda

TORINO - Il derby d'Italia non ha detto chi vincerà il campionato. Ha però probabilmente ricordato chi non lo vincerà. Con il 2-0 finale - ultimo risultato di una domenica che ha "proposto" anche lo scialbo 0-0 di Udinese-Fiorentina, la Juventus ha infatti staccato l'Inter nella classifica di Serie A, azzerandone o quasi ogni sogno di gloria.

Disputata in uno stadio vuoto, la sfida-scudetto (Lazio permettendo), si è trascinata stancamente per tutto il primo tempo, nel quale i padroni di casa hanno dettato il ritmo ma, anche grazie ad Handanovic, non sono riusciti ad affondare il colpo. La partita si è sbloccata al 10' della ripresa, marchiata da Ramsey. A quel punto per la Vecchia Signora è cominciata la discesa, resa ancora più comoda dalla “perla” di Dybala, che al 67' ha chiuso i conti.

Il successo ha permesso alla Juventus di tornare in vetta alla classifica, un punto sopra la sorprendente Lazio di Simone Inzaghi. L'Inter? Nove punti (e un match) in meno. Tanti, forse troppi per sperare di tornare in corsa.

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)