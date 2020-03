«Le squadre svizzero-tedesche non vogliono giocare con noi»

LUGANO - Un test per non smarrire il ritmo partita e per tenersi pronti qualora i campionati di Super e Challenge riprendessero. Questo lo scopo dell'amichevole Lugano-Chiasso disputata nella giornata odierna in riva al Ceresio e terminata 2-1 in favore di Bottani e compagni.

«È stato un buon test, abbiamo fatto girare un po' tutti - le parole di Maurizio Jacobacci - Questo ha permesso a tanti giocatori di acquisire minuti di gioco, un aspetto positivo per tenere alto il ritmo. Attualmente, infatti, non ci resta che lavorare con professionalità. Cercheremo di disputare molte partite nel corso degli allenamenti per farci trovare pronti quando il campionato potrà eventualmente riprendere».

In questo periodo per i bianconeri non è facile organizzare amichevoli... «Tutte le squadre confederate ci evitano, avremmo dovuto giocare con il Lucerna ma le autorità cantonali lucernesi non hanno voluto. Sono misure discutibili: anche oltre San Gottardo ci sono parecchie persone contagiate e non capiamo perché bisogna evitare solo le squadre ticinesi. Ad esempio Zurigo e Kriens giocano una contro l'altra. Ad ogni modo, se le autorità cantonali non ce lo impediranno, sosterremo un altro test sabato prossimo con il Chiasso».

Queste, invece, le parole del mister del Chiasso Alessandto Lupi... «Dobbiamo sfruttare questo momento per aumentare l'intensità. Ringrazio il Lugano per la possibilità, per noi è stato un ottimo test. Visto lo stato attuale delle cose tocca noi allenatori tenere alta la concentrazione, organizzando allenamenti un po' alternativi. Il coronavirus? Bisogna dare la precedenza alla salute di tutti. Dobbiamo mettere in pratica tutte le norme che ci vengono fornite per cercare di contenere il contagio di questo virus».

Ti-press (Pablo Gianinazzi)