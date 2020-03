Documenti falsi: Ronaldinho nei guai in... Paraguay

LAMBARÉ (PARAGUAY) - L'ex Pallone d'Oro Ronaldinho si è reso protagonista di un nuovo episodio controverso. Il brasiliano, che nella sua carriera ha militato anche nel Barcellona, nel Paris Saint Germain e nel Milan, si trova in stato di fermo in Paraguay per essere stato trovato in possesso di documenti falsi.

Ronaldinho stava partecipando a una'iniziativa benefica in favore dei bambini più disagiati - presso l'Hotel Resort Yatch & Golf Club Paraguayo - insieme al fratello procuratore, dove è stato raggiunto da un controllo delle autorità locali.

Ricordiamo che l'ex stella non ha il passaporto da diversi anni. Nel 2018 era infatti stato condannato per reati ambientali e per questo motivo gli avevano sequestrato il passaporto.

keystone-sda.ch / STF (Jorge Saenz)