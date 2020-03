Salta anche Napoli-Inter. Per i calendari ormai è caos

Niente da fare, anche al San Paolo non si giocherà. Dopo il rinvio di Juve-Milan, anche l'altra semifinale di ritorno di Coppa Italia - quella che oppone il Napoli all'Inter - è stata annullata a causa del coronavirus.

L'incontro, inizialmente in agenda per domani sera al San Paolo, è stato spostato a data da stabilirsi.

Nel frattempo, preso atto di questa decisione, appare evidente come il calendario delle big (come Juve e Inter) diventi sempre più indecifrabile e caotico. Considerando anche gli impegni in campo internazionale - Champions ed Europa League - diventa difficilissimo trovare delle date per tutte le partite.

keystone-sda.ch / STF (Vadim Ghirda)