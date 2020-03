«Non c'è da scherzare»

LUGANO - Niente calcio, niente Super e Challenge League per un po' di tempo. Oggi la SFL ha comunicato che le prossime partite sono rinviate, in attesa di sviluppi dal Consiglio federale che dovrà decidere se imporre un nuovo divieto oltre il 15 marzo.

«Sentendo quel che c'è in giro non c'è tanto da scherzare - il pensiero del presidente del Lugano Angelo Renzetti - Per questo trovo giusta la scelta d'interrompere provvisoriamente la stagione. Noi come calcio abbiamo ancora un po' di margine, potremmo inserire qualche turno infrasettimanale. Ad ogni modo, leggendo le notizie che circolano, non credo che siamo poi lontani dal dover chiudere il campionato. C'è poco da stare allegri...».

Quali conseguenze potrebbe avere per il vostro club la sospensione del campionato? «Dovremo tenere in considerazione l'aspetto economico. La mancanza di entrate potrebbe complicarci maledettamente le cose. A queste condizioni, infatti, non possiamo permetterci di pagare gli stipendi e i giocatori potrebbero dover iscriversi alla disoccupazione. Oggi è comunque un po' presto affrontare questi discorsi».

Tralasciando il calcio, il numero 1 del Lugano come sta vivendo questi giorni particolari? «Sto cercando di gestirli, come tutte le situazioni della vita. Ascolto e seguo tutte le raccomandazioni degli esperti. Ma guardo anche un po' più in là e, in questo momento, devo ammettere che le conseguenze economiche che una situazione di questo genere potrebbe lasciare mi preoccupano».

TiPress