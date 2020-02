Servette perfetto in casa, al Lugano tocca l'impresa

LUGANO - La 24esima giornata di campionato potrebbe essere molto importante nell'economia della corsa verso la conferma Super League. Questo perché alla Maladière andrà in scena la sfida da brividi Xamax-Thun. Non si registrasse un pareggio, da quello scontro diretto una delle due pericolanti uscirebbe con le ossa rotte; l'altra però potrebbe tornare a strillare tutta la sua voglia di salvezza diretta. In quest'ottica, per il Lugano sarà fondamentale allungare il proprio momento buono raccogliendo un risultato positivo in casa del Servette. E non sarà facile.

Tra la mura amiche i granata hanno infatti costruito buona parte delle loro fortune, collezionando più di uno scalpo prestigioso e legittimando così le loro ambizioni europee. Nell'ultima recita dello Stade de Genève, Stevanovic e compagni hanno triturato 4-1 lo Zurigo. Prima di maltrattare i biancoblù, davanti ai loro supporter gli uomini di mister Geiger avevano colto cinque vittorie (e tre pari) in dieci match. Lo score totale interno, per una squadra che ha buon feeling con il gol, parla di 17 reti segnate e 7 subìte, parla di una serie aperta di cinque successi consecutivi raccolti con appena tre gol al passivo. Tali numeri dovrebbero far preoccupare i bianconeri, che invece fuori casa ultimamente non riescono a ingranare. Tra campionato ed Europa League la truppa di Maurizio Jacobacci ha infatti “sprecato” le ultime quattro prove in trasferta (due sconfitte e due pari), dove non vince da fine novembre (0-3 a Thun). Certo i ticinesi hanno dimostrato di essere in crescita e, quando concentrati e pronti, di essere pericolosi; per sperare di rimanere in piedi contro i granata ogni sbavatura dovrà tuttavia essere evitata. E sarà importante che in attacco qualcosa si muova. Con una settimana in più di allenamenti nelle gambe, Janga potrebbe rivelarsi prezioso. Saprà lasciare il segno? Saprà concretizzare il gioco dei compagni? E ancora più importante, i compagni sapranno esaltare le sue caratteristiche? Al campo la sentenza.

Ti-press (Francesca Agosta)