Negli ultimi dieci anni Guardiola è l'unico ad aver vinto un'andata al Bernabeu

MADRID - Nella gara di andata degli ottavi di Champions League di mercoledì, il Real Madrid si è fatto sorprendere in casa dal Manchester City. L’1-2 del Santiago Bernabeu ha complicato i piani europei delle Merengues. Questo anche perché gli spagnoli non sono abituati a perdere in casa.

Negli ultimi dieci anni, infatti hanno perso solo una volta nel loro stadio nella prima metà di un doppio confronto. E questo è capitato guarda caso, contro una squadra di Pep Guardiola. Era l’anno 2011 e il Barcellona superò le Merengues di Benzema, Ramos e Marcelo 0-2, mentre al ritorno i Blaugrana strapparono il biglietto per la finale pareggiando 1-1 e andando poi a vincere la coppa a Londra 3-1 contro il Manchester United.

I Citizens, dal canto loro, su sei apparizioni agli ottavi negli ultimi 10 anni, hanno invece vinto solo una volta fuori casa all’andata per poi farsi battere al ritorno (0-4, 2-1): è successo contro il Basilea nel 2018 e i britannici passarono comunque, andando a perdere contro il Liverpool.

Secondo voi, il Real Madrid può ancora fare il ribaltone?

Facendo il pronostico non si deve tralasciare che il Real dovrà fare a meno di tre giocatori chiave come Ramos (rosso ricevuto mercoledì), Asensio e Hazard (infortunati), mentre i Citizens non avranno nessuna assenza.

Insomma, a Manchester ci sarà una bella sfida, con le Merengues che dovranno lottare per rimontare lo svantaggio, mentre i Citizens dovranno stringere i denti per cercare di subire al massimo un gol.

keystone-sda.ch (RODRIGO JIMENEZ)