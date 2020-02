Petkovic è carico: «Cari tifosi, sono fiero di continuare questa avventura con voi»

MURI - L'allenatore della Nazionale svizzera - Vladimir Petkovic - si è espresso in merito al rinnovo del contratto. Il 56enne resterà al timone della selezione rossocrocita fino al 31 dicembre del 2022.

«Cari tifosi, sono fiero e molto contento di continuare con voi questa avventura che abbiamo iniziato quasi sei anni fa e che per i prossimi due anni possiamo affrontare insieme e godere insieme, ma dobbiamo anche essere sempre prudenti perché dobbiamo dare tutti quanti il 120% per rimanere - oppure ottenere - ancora più risultati», ha dichiarato Petkovic durante la conferenza stampa di Muri, la cui intervista è stata pubblicata su Twitter (vedi allegato).

Le modalità e le ragioni del rinnovo sono inoltre state spiegate dal presidente dell'ASF Dominique Blanc: «Il contratto di Vladimir Petkovic è stato prolungato fino al 31 dicembre 2022. La nostra intesa è focalizzata sulla qualificazione ai Mondiali in Qatar. In caso di non qualificazione, questo contratto potrebbe terminare il 31 dicembre 2021, o nel mese di marzo del 2022 se la nostra squadra dovesse inchinarsi in occasione degli spareggi. Il rinnovo è stato fatto poiché Petkovic non ha mai fallito la qualificazione ai grandi tornei e ha dato una certa continuità ai risultati. Oltre a questo ha formato un gruppo giovane e siamo convinti che possa dare altre soddisfazioni al nostro calcio(...)».

Cari tifosi, il Mister ha un messaggio per voi



Liebe Fans, der Nationaltrainer hat eine Botschaft für euch pic.twitter.com/BoXN83Cep3 — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) February 25, 2020

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)