Petkovic-Svizzera: si continua

MURI - Ora è ufficiale: Vladimir Petkovic resterà il selezionatore della Nazionale rossocrociata anche dopo l'Europeo. Il 56enne selezionatore e la Federazione si sono infatti accordati per un prolungamento del contratto fino al 31 dicembre 2022.

La certezza di tale matrimonio è giunta nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Muri, durante la quale "Vlado" si è detto estremamente soddisfatto di poter dar seguito a un'avventura iniziata nel 2014.

Con Petkovic al timone, la Nazionale ha centrato la qualificazione a Euro2016, Russia2018 ed Euro2020, oltre al brillante quarto posto nella Nations League 2019. «Il contratto di Vladimir Petkovic è stato prolungato fino al 31 dicembre 2022», ha confermato il presidente dell'ASF Dominique Blanc. «La nostra intesa è focalizzata sulla qualificazione ai Mondiali in Qatar. In caso di non qualificazione, questo contratto potrebbe terminare il 31 dicembre 2021, o nel mese di marzo del 2022 se la nostra squadra dovesse inchinarsi in occasione degli spareggi».

Keystone (archivio)