Il Lugano non riesce a vincere due partite di fila

LUGANO - In occasione del 23esimo turno di Super League, il Lugano ha pareggiato 0-0 a Cornaredo contro il Sion. Per la compagine ticinese si tratta del terzo risultato utile nelle ultime quattro uscite stagionali, dopo il pareggio casalingo ottenuto contro lo Xamax (1-1) e il prezioso 2-1 rifilato alla capolista Young Boys settimana scorsa (2-1). In mezzo la battuta d'arresto rimediata a San Gallo (1-3).

Si tratta indubbiamente di un buon punto per la classifica, anche perché i bianconeri – in settima posizione (26 punti) – tengono a debita distanza sia gli avversari di giornata (23), sia i due fanalini di coda Xamax e Thun (19), che restano così a sette lunghezze. L'unico neo è che la squadra non è ancora riuscita a vincere due match di fila in questo campionato.

Per l'occasione il tecnico Maurizio Jacobacci ha schierato per la prima volta in qualità di titolari sia il nuovo arrivato Janga – unico terminale offensivo davanti a Bottani, Custodio, Lovric e Holender – sia Selasi. In una sfida avara di emozioni, la squadra è rimasta compatta in campo ed è andata vicina al vantaggio in un paio di occasioni proprio con il nuovo arrivato, che non è però stato fortunato.

Nella prossima partita di campionato il Lugano sarà di scena domenica prossima a “La Praille” di Ginevra (ore 16).

Da segnalare inoltre il 2-2 fra Basilea e Servette, con i renani che hanno sprecato il doppio vantaggio (Stocker e Frei) e che si sono fatti riprendere da Imeri e Stevanovic. L'YB ha invece acciuffato sul 3-3 il San Gallo grazie a un rigore trasformato da Hoarau al 99' (le altre segnature sono state siglate da Fazliji, Demirovic e Gortler da una parte e da Nsame e Ngamaleu dall'altra).

In Challenge League infine il Chiasso ha superato il Wil 2-0 al Riva IV. Entrambi i gol sono stati realizzati nel primo tempo, dove i rossoblù hanno dominato i rivali e colpito con Bahloul (15') e Cyzas (44'). In classifica i momò si portano a quota 17 punti, -7 dallo Sciaffusa penultimo.

keystone-sda.ch (Francesca Agosta)