Janga felice a metà: «Peccato per quell'occasione...»

LUGANO - Esordio positivo a Lugano per il nuovo attaccante Rangelo Janga, a Cornaredo da una settimana. In campo per 90 minuti, il 27enne ha destato una buona impressione. «Peccato per non aver concretizzato la grande occasione che ho avuto a inizio partita – sono state queste le prime parole “bianconere” della punta - Volevo indirizzare il pallone nell’angolo, ma non sono riuscito a dare la giusta traiettoria e poi è stato bravo il portiere a neutralizzare la mia conclusione. Mi spiace non aver segnato».

Un pari che sta un po' stretto?

«Ci abbiamo provato, volevamo portare a casa la vittoria, non ci siamo riusciti. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile e così è stato. Questo è campionato che sapevo essere duro, dove è grande la fisicità».

Come ti sei sentito durante i 90 minuti?

«Sono abbastanza contento: da molti mesi non giocavo più una partita intera. Devo ancora lavorare tanto. Una settimana di allenamento con i nuovi compagni era chiaro non potesse essere abbastanza, ma sono fiducioso per il futuro. Ho avuto buone sensazioni, devo giocare e sicuramente troverò la via della rete».

keystone-sda.ch (Francesca Agosta)