Ronaldo-Ramsey: la Juve non fa sconti alla Spal

FERRARA (Italia) - La Juve non sbaglia e, in attesa delle partite di domani di Lazio e Inter, allunga momentaneamente in vetta alla classifica. Di scena a Ferrara, i bianconeri hanno superato 2-1 la Cenerentola Spal nel terzo anticipo della 25a giornata di Serie A portandosi a quota 60 punti (+4 sui biancocelesti, +6 sulla truppa di Conte).

Dopo due occasioni capitate a Cuadrado, i campioni d'Italia hanno fatto breccia al 39' con il solito Cristiano Ronaldo, in gol per l'11esima gara consecutiva (eguagliati Batistuta e Quagliarella). Nella ripresa Ramsey ha firmato il 2-0 al 60', con la sfida che sembrava ormai chiaramente indirizzata. Al 70' Petagna ha riacceso il match trasformando un rigore, ma nel finale - con Szczesny mai realmente impensierito - il risultato non è più cambiato.

Nella sfida delle 15 si sono lasciati sull'1-1 Bologna e Udinese. In vantaggio al 33' con Okaka, i friulani sono stati acciuffati in extremis da Palacio (92').

keystone-sda.ch (ELISABETTA BARACCHI)