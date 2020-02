Italia, allarme coronavirus: rinviata anche Ascoli-Cremonese

ASCOLI PICENO (Italia) - L'allarme Coronavirus - dopo i primi casi di contagio in Italia - ferma anche lo sport. A far notizia è il rinvio di Ascoli-Cremonese, match valido per il 25esimo turno di Serie B, che era in programma questo pomeriggio.

La decisione del "Gruppo operativo sicurezza" è arrivata dopo che anche a Cremona è stato segnalato un caso positivo. Nela città lombarda sono state chiuse le scuole e annullati tutti gli eventi culturali e sportivi. In precedenza, in Lombardia, erano già state rinviate anche 88 partite dei campionati dilettanti.

Il numero di partite rinviate a data da stabilirsi è inevitabilmente destinato a salire, poiché oltre al calcio saranno coinvolte un po' tutte le discipline sportive. Già in precedenze le sospensioni cautelari avevano riguardato alcuni match di volley e di basket.