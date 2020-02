Tre settimane in Cina bastano, Dzemaili medita il rientro

SHENZHEN (Cina) - “Vado allo Shenzhen perché in quel club hanno dimostrato di credere in me”. A gennaio, Blerim Dzemaili ha chiuso la sua storia con il Bologna e ceduto alla corte della società cinese, sulla cui panchina siede mister Roberto Donadoni.

L'avventura del centrocampista rossocrociato nella Chinese Super League rischia però di terminare molto velocemente. A causa del coronavirus, la Lega del paese asiatico ha infatti deciso di posticipare - di rinviare a data da destinarsi - l'avvio del campionato, lasciando sospesi nel limbo tanti dei protagonisti pronti a scendere in campo. Tra questi proprio il 33enne svizzero, che a questo punto (come molti altri) potrebbe decidere di chiedere l'annullamento del contratto per rientrare in Europa. L'Udinese ha già fatto un sondaggio. Se l'idea di tornare dovesse concretizzarsi, alla porta di Blerim potrebbero però bussare molti altri club.

KEYSTONE/EPA (GIORGIO BENVENUTI)