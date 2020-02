«Messi? Un bastardo»

BARCELLONA (Spagna) – Una battuta? Una mezza verità? Una convinzione? Decidete voi. L'unico fatto certo è che, parlando di Leo Messi, José Luis Mendilibar non è stato per nulla tenero. Il tecnico dell'Eibar (che sfiderà il Barça nel weekend di Liga), ha infatti criticato l'attitudine in campo della Pulce, definita decisiva quanto... scansafatiche.

«Non penso che contro di noi Messi si riposerà – ha graffiato il 58enne mister spagnolo - Quel bastardo si riposa già durante le partite. Si stancherebbe di più a seguire la sfida dalla tribuna. Una volta, quando allenavo l’Osasuna, abbiamo giocato al Camp Nou per la Copa del Rey. La mattina sembrava che Messi non dovesse giocare perché aveva problemi di stomaco e febbre. Poi si è invece scoperto che sarebbe andato in panchina. È entrato sul 2-0 e ci ha fatto due gol...».

keystone-sda.ch (ENRIC FONTCUBERTA)