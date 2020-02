«Spero di ripagare la fiducia che il Lugano ha avuto in me»

LUGANO - Nella giornata odierna - martedì 18 febbraio - ha avuto luogo a Cornaredo la presentazione ufficiale del nuovo acquisto del Lugano Rangelo Janga.

L'attaccante 27enne proviene dall'Astana con cui ha vinto gli ultimi due campionati kazaki. «In questo momento Lugano era la migliore opzione per me e sono molto soddisfatto di essere qui», è intervenuto proprio Janga. «Qualunque sia la destinazione, nel calcio c'è sempre una certa pressione, soprattutto nei grandi club come il Lugano. Farò di tutto per aiutare la squadra a vincere più partite possibili. Jacobacci? Ho parlato con il coach dieci minuti prima di entrare in conferenza stampa, ma non abbiamo discusso di tattiche, ci siamo presentati. Sono sicuro che ben presto mi confronterò sia con lui sia con il resto del gruppo per capire cosa vogliono da me e spero di ripagare la fiducia datami dalla società. Per il resto sono una persona molto tranquilla e mi piace vedere quello che succede. Non parlo molto, preferisco dimostrare ogni cosa sul campo e lavorare per la squadra».

I bianconeri affronteranno domenica fra le mura amiche il Sion (ore 16)... «Sono un professionista, mi sento fisicamente in forma e non ho problemi a scendere sul terreno di gioco già in occasione della prossima partita. Le mie caratteristiche? Prediligo il gioco in area di modo da poter sfruttare le mie doti atletiche. Dovrò in ogni caso lavorare duramente e sfruttare le occasioni che mi verranno date».

Ricordiamo che Janga in precedenza era molto vicino al trasferimento in Cina, ma a causa del Coronavirus l'affare è saltato, così il Lugano ne ha approfittato. «Necessitavamo di un giocatore con le sue caratteristiche», ha concluso il ds Marco Padalino. «Sugli esterni abbiamo degli elementi che sono bravi a crossare, per cui per Rangelo si tratta di una situazione ideale. Ha la capacità di fare reparto da solo ed è in grado di attaccare la porta su ogni tipo di lancio. Nelle ultime settimane ho visto decine di video di giocatori, abbiamo scremato un po’ e il nome di Rangelo appariva sempre fra i primi».

Ti-press (Alessandro Crinari)