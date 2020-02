Angelo Renzetti & Gerard Piqué: il calciatore avrebbe rifiutato il Lugano

LUGANO - Nei giorni scorsi Angelo Renzetti avrebbe intavolato una trattativa, tramite un intermediario italiano, con il difensore del Barcellona Gerard Piqué per la cessione del Lugano. Stando al "Blick" infatti, il catalano sarebbe venuto in Ticino per capire la realtà sottocenerina e per incontrare il numero uno bianconero, ma alla fine avrebbe rinunciato all'affare.

Sempre secondo la stessa fonte il 33enne - che possiede già il club di Andorra che milita nella terza divisione spagnola - avrebbe rifiutato la proposta per la scarsa affluenza di tifosi allo stadio (una media di 3'300 spettatori a partita) e per i pochi introiti legati ai diritti televisivi malgrado la partecipazione all'Europa League.

Raggiunto telefonicamente da "Radio Fiume Ticino" però, il numero uno bianconero ha seccamente smentito l'incontro faccia a faccia con Piqué, spiegando che la vendita della società è affidata a uno studio legale, che si occupa anche di incontrare personalmente eventuali interessati.

Ricordiamo che nella sua carriera il calciatore ha conquistato un'infinità di trofei fra cui un Mondiale e un Europeo con la Nazionale spagnola, così come quattro Champions League, tre con il Barcellona e una con il Manchester United.

keystone-sda.ch / STR (Alvaro Barrientos)