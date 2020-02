Spazio alle stelle, riparte col botto lo spettacolo Champions

MADRID (Spagna) - Tutti fermi, torna il grande spettacolo della Champions League. Dopo la canonica sosta che ha seguito la fine della fase a gironi, da questa sera scattano le prime sfide di andata degli ottavi di finale. Si parte col botto e i riflettori saranno subito puntati sul Wanda Metropolitano di Madrid, dove i Colchoneros di Simeone ospitano i campioni in carica del Liverpool. La truppa di Klopp, devastante in Premier League - dove può vantare addirittura 25 punti sul Manchester City, secondo - parte coi favori del pronostico forte di una difesa ermetica e un attacco a tratti inarrestabile guidato da Salah, Mané e Firmino. I Reds, già vincitori della Supercoppa Europea e del Mondiale per Club, devono però diffidare degli spagnoli che, seppur non stiano attraversando il loro miglior momento, restano un cliente sempre insidioso.

Anche al Signal Iduna Park di Dortmund non mancheranno le emozioni, con i gialloneri di Lucien Favre che attendono l'ambizioso PSG di Mbappé e Di Maria. I tedeschi, imprevedibili e con il baby-prodigio Haaland pronto a graffiare, cercheranno un risultato favorevole in vista del ritorno in programma al Parco dei Principi. Da parte loro i parigini dovrebbero finalmente riabbracciare Neymar che, dopo aver saltato le ultime quattro gare per un infortunio alla coscia, è tornato arruolabile per il duello sul palcoscenico più importante.

Domani le luci saranno accese anche a San Siro, dove l’Atalanta di Gasperini - capace di centrare una storica qualificazione - scenderà in campo nel primo round degli ottavi contro il Valencia.

L’ultimo duello della prima tornata - settimana prossima toccherà poi ad altre big come Juve, Real, Bayern Monaco, City e Barcellona -, propone il confronto tra il Tottenham di Mourinho e il Lipsia.

