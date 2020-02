Ufficiale: Janga rinforza il Lugano

LUGANO - Ora è ufficiale: Rangelo Janga rinforzerà il Lugano di Jacobacci sino al termine della stagione. L'attaccante 27enne arriva in prestito dall'Astana.

Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero:

L’FC Lugano comunica l’ingaggio del calciatore Rangelo Janga. Il ventisettenne, di doppia nazionalità olandese e di Curaçao, giunge in prestito dall’FC Astana fino al 30.06.2020. L’attaccante, che alla corte di Jacobacci indosserà la maglia numero 9, è cresciuto calcisticamente nei Paesi Bassi. La sua carriera è decollata nel campionato di secondo livello olandese, dove ha messo a segno 21 reti nella stagione 2015/16. Di seguito è stato trasferito nella massima divisione slovacca, dove nell’AS Trencin ha gonfiato la rete 33 volte in 59 partite ufficiali. Dopo una breve esperienza in Belgio nel Gent, Janga è passato all’FC Astana, dove ha vinto due campionati in due anni ed disputato per due stagioni consecutive la fase a gironi di UEFA Europa League.

A livello di nazionali, dopo otto presenze nelle nazionali giovanili olandesi, ha scelto la nazionale maggiore di Curaçao, con la quale vanta 18 presenze e 11 reti, l’ultima lo scorso mese di novembre contro il Costa Rica.

Con questo acquisto la società di Renzetti ha completato la lista dei giocatori a contingente, e chiude il mercato invernale con tre nuovi tesseramenti: Janga, Selasi ed il giovane Lungoyi.