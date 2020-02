Chi ha preso più cartellini in Premier? Granit Xhaka

LONDRA (GB) - Il centrocampista elvetico dell'Arsenal - Granit Xhaka - è diventato il recordman di cartellini gialli rimediati negli ultimi due anni e mezzo - ovvero dalla stagione 2017/2018 - in Premier League.

Domenica scorsa - al 9' di gioco del match vinto 4-0 contro il Newcastle - il rossocrociato è infatti stato ammonito per la 27esima volta. I cartellini rossi sono invece soltanto due.

