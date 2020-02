La Lazio continua a volare: ribaltata l'Inter di Conte

ROMA (Italia) - Colpo grosso della Lazio di Simone Inzaghi, che ha ribaltato l'Inter nel posticipo della 24esima giornata di Serie A. I biancocelesti, imbattuti ormai da 19 turni (non perdono in campionato dal 25 settembre), hanno piegato 2-1 la truppa di Conte che perde contatto con la Juve e scivola al terzo posto.

In vantaggio al 44' con Young, l'Inter è stata acciuffata al 50' dal solito Ciro Immobile. Il bomber, a segno su rigore concesso per un fallo di De Vrij, ha firmato la 26esima rete in campionato. Al 69' ecco l'episodio decisivo, con Milinkovic-Savic che ha addomesticato il pallone e trafitto Padelli (coperto e tuffatosi in ritardo).

Nel finale Conte si è giocato anche le carte Eriksen e Moses, ma il risultato non è più cambiato.

In classifica la Lazio vola al secondo posto con 56 punti, -1 dalla capolista Juventus. Inter terza con 54.

