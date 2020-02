LUGANO - È finalmente arrivata la prima vittoria del 2020 per il Lugano. Per questo Mister Jacobacci è naturalmente sollevato... «Sapevamo che sarebbe stata una partita per noi molto difficile. La squadra ha mostrato agonismo, compattezza, solidarietà, mettendo l’anima in campo, come avevo chiesto prima della partita. È una bellissima vittoria da festeggiare, perché ci dà un po' di agio con quelle squadre che stanno in fondo alla classifica. Alla fine abbiamo rischiato di fare la “frittata”. Ma Baumann ha compiuto il miracolo, salvando questi tre punti».

Una vittoria che alla fine vi stava per sfuggire di mano... «Ci vuole anche un po di fortuna. Sono contento per Gerndt, la rete l'ha cercata e realizzata con molta freddezza. L’aspettava da tempo ed è la giusta ricompensa per il lavoro che ha fatto fino ad oggi. Non è stato facile per lui vista la pubalgia con cui ha dovuto far fronte».

Oggi Cornaredo è tornato finalmente a far festa... «Vincere contro una squadra come lo Young Boys è bellissimo, le loro qualità le conosciamo. Oggi siamo andati oltre le nostre possibilità. La difesa è stata eccellente e anche il centrocampo ha tenuto bene».

Ti-press (Alessandro Crinari)