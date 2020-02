Un Lugano sotto pressione stende lo Young Boys

LUGANO - Le vittorie di Xamax e Thun ottenute sabato hanno messo ulteriore pressione a un Lugano che nel 2020 non aveva ancora ottenuto il benché minimo successo. Il fiato sul collo di neocastellani e bernesi ha dato una spinta in più ai sottocenerini (privi di Maric), capaci di fermare la corsa dei gialloneri: a Cornaredo Gerndt e compagni si sono imposti per 2-1.

Il match è iniziato sotto i migliori auspici per la truppa di Jacobacci, in rete al 18' grazie a una bella conclusione di Holender. Nei primi 45' i ticinesi sono stati bravi a soffocare ogni velleità dei campionati svizzeri in carica, ritrovando quella solidità difensiva smarrita nella gara di sette giorni fa a Thun.

Lo stesso Holender, di testa, al 56', ha avuto la grossa chance per portare i suoi sul 2-0: la sua incornata è uscita di pochissimo a lato della porta di von Ballmoos. In seguito l'YB - sin lì invero molto spento - ha preso in mano le redini del match, mettendo spesso alle strette la retroguardia ticinese. Una retroguardia ticinese che con le unghie e con i denti è comunque riuscita a difendere l'esiguo vantaggio.

A sei dal 90' il Lugano è andato ad infilare il prezioso raddoppio grazie alla freddezza di Gerndt che, tutto solo contro il portiere avversario, non ha fallito l'occasione mandando in visibilio un Cornaredo tornato finalmente festante. Nel finale la squadra di casa ha comunque rischiato di gettare tutto alle ortiche: all'88' Gerndt è dapprima stato espulso per doppia ammonizione, al 90' Ballet ha poi trovato il gol della speranza. Ma la rimonta si è arenata qui.

Grazie a questo pesantissimo successo il Lugano - che in campionato non vinceva dall'1 dicembre - ha di nuovo messo sette punti tra sé e la zona caldissima della classifica.

Nelle altre due partite il Lucerna ha tarpato le ali al San Gallo (1-0 per i biancoblù), mentre il Servette si è imposto per 4-1 sullo Zurigo. Tutte tre le squadre in testa alla classifica e che stanno lottando per il titolo - tra ieri e oggi - hanno dunque perso...

LUGANO - YOUNG BOYS 2-1 (1-0)

Reti: 18' Holender 1-0; 84' Gerndt 2-0; 90' Ballet 2-1.

Lugano: Baumann, Yao, Sulmoni, Daprelà, Lavanchy, Covilo, Holender (69' Lungoyi), Lovric (92' Kecskes), Custodio, Aratore (78' Selasi), Gerndt.

Note: Cornaredo, 3'122 spettatori. Arbitro: Horisberger.

Ti-press (Alessandro Crinari)