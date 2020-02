«Servirà una gara perfetta»

LUGANO - Domenica a Cornaredo arriveranno i campioni svizzeri in carica dello Young Boys. Per il Lugano un esame proibitivo, ma non certo insuperabile. Certo, i ragazzi di Jacobacci - se vorranno avere anche una piccola possibilità di spuntarla - dovranno limitare al massimo gli errori. Quelli che domenica scorsa a Thun si sono rivelati pesantissimi... Per la sfida contro i gialloneri il mister bianconero non avrà a disposizione gli infortunati Guidotti, Rodriguez e Obexer. Anche Sabbatini e Bottani sono a forte rischio, mentre Maric ha abbandonato l'allenamento di questa mattina a causa di un dolore tutto da verificare.

Se a livello di assenze il Lugano non sta bene, anche dal mercato non sono giunte soddisfazioni (fin qui)... «Stiamo sempre valutando qualche pista e abbiamo ancora tre giorni a disposizione per eventualmente portare a casa un attaccante. Sarebbe un bel segnale per tutto il gruppo poter contare su un nuovo giocatore», le parole di Jacobacci.

In Ticino giungerà una squadra affamata di punti e in piena lotta per il titolo... «L'YB va affrontato con della sana cattiveria. Dovremo andare in campo decisi e concentrati. Sono rimasto deluso dai gol incassati a Thun, sui calci da fermo fino a domenica scorsa eravamo stati bravi. Inoltre voglio che i centrocampisti osino di più e che riescano ad andare al tiro con maggior frequenza. Dovremo essere molto equilibrati, evitando a tutti costi i loro contropiedi. Qualche spazio ce lo concederanno, dovremo essere bravi a sfruttarli».

Come si ferma la squadra giallonera? «Per poter sperare di ottenere un successo servirà la classica gara perfetta. D'altro canto speriamo che loro non siano perfetti, altrimenti è dura. Seoane? Non ci sottovaluterà, loro devono vincere ma sa che non sarà una passeggiata. Sa anche che a livello difensivo non è così facile superarci».

keystone-sda.ch (DANIEL TEUSCHER)