Distratto e perforabile, il Lugano piange ancora

THUN - Un Lugano incostante, poco attento e poco concreto ha incassato a Thun una sconfitta evitabile. Alla fine arresisi 3-2, approfittando del rovescio interno dello Xamax (superato 0-1 dal Lucerna) i bianconeri sono comunque rimasti a +7 sul penultimo posto della graduatoria.

Ridurre al minimo le distrazioni e tentare di sfruttare ogni occasione concessa dai rivali. Il piano partita, per i poco ispirati ticinesi di questi ultimi tempi, era chiaro. Semplice. Approfittare di un avversario tutt'altro che perfetto non sembrava impossibile e, soprattutto, avrebbe potuto fare evaporare quasi definitivamente ogni pensiero relativo alla salvezza. I buoni propositi, la truppa di mister Jacobacci li ha tuttavia lasciati negli spogliatoi, dimostrandosi troppo leggera proprio dove invece avrebbe dovuto fare la differenza, ovvero nella propria metà campo.

Poi ci sono stati gli episodi. Perché così vanno archiviati i primi due gol biancorossi, arrivati – identici – sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla in mezzo e Kablan (17') e Stillhart (21') hanno bucato Baumann. Le distrazioni bianconere hanno pesato parecchio su un risultato divenuto meno amaro prima dell'intervallo, dopo il rigore trasformato da Maric (41'). Nella ripresa il Lugano è partito a buon ritmo cercando, senza troppo scoprirsi, di trovare lo spazio per piazzare il pari. Quando al 58', a difesa schierata, ha subito il 3-1 parziale di Munsy, si è tuttavia capito che tornare a casa con qualche punto in tasca sarebbe stato complicato. L'autorete di Sutter (62') ha riaperto il match, ma è stata solo una speranza: su quella Gerndt e soci non sono infatti stati in grado di costruire una rimonta preziosa, arrendendosi, alla fine, a una nuova delusione.

La domenica di Super League ha fatto registrare pure il nuovo successo del San Gallo. Ancora a punteggio pieno nel 2020, i biancoverdi hanno sgambettato 1-0 il Servette, agganciando lo Young Boys in vetta alla classifica.

THUN-LUGANO 3-2 (2-1)

Reti: 17' Kablan 1-0; 21' Stillhart 2-0; 41' Maric (rig.) 2-1; 58' Munsy 3-1; 62' Sutter (aut.) 3-2.

LUGANO: Baumann; Daprelà, Maric, Sulmoni, Yao; Custodio, Covilo, Lovric; Aratore (84' Holender), Gerndt, Bottani.

