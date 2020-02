Beffa finale, la Spal cola a picco

FERRARA (Italia) - La Spal non ha saputo approfittare del match interno per migliorare la sua classifica. Nella 23esima giornata di Serie A i ferraresi si sono infatti fatti sorprendere 1-2 dal Sassuolo, perdendo l'occasione per accumulare qualche punto pesante per la volata salvezza.

Avanti al 23' grazie a un colpo di testa di Bonifazi, i biancocelesti si sono visti riprendere da Caputo (rigore al 65') e poi superare da Boga, che al 90' ha piazzato il guizzo che ha spinto in alto i neroverdi.

