Verona da sballo: la Juve frena

VERONA (Italia) - È la seconda sconfitta in tre gare per una Juventus che questa sera a Verona ha disputato una gara sottotono, uscendo battuta per 2-1 da un Verona "frizzantissimo". In soli quattro giorni la sempre più sorprendente squadra di Ivan Juric (salita al sesto posto) ha ottenuto quattro punti contro Lazio e appunto Juve.

Le tre reti sono cadute nel secondo tempo: al vantaggio di Ronaldo (65') - che per la decima partita di fila ha trovato il gol - hanno risposto Borini (76') e Pazzini (su rigore per fallo di mano di Bonucci, 86').

Dopo questo brusco stop, domani sera l'Inter avrà l'occasione - qualora vincesse il derby contro il Milan - di agganciare la Vecchia Signora a quota 54 punti.

Da segnalare pure che nel match delle 18 la Sampdoria aveva espugnato il campo del Torino per 3-1 rendendo tuttavia amaro l'esordio in panchina di Moreno Longo, arrivato in settimana per sostituire Walter Mazzarri.

keystone-sda.ch (Paola Garbuio)