Cosa sta succedendo a Icardi?

PARIGI (Francia) - Mauro Icardi aveva iniziato in maniera scoppiettante la sua avventura a Parigi, segnando una miriade di gol e facendo subito innamorare i suoi nuovi tifosi. Poi si è inceppato, rimanendo a secco di reti (che per un attaccante sono l'essenza) per sei gare, prima che il digiuno venisse interrotto martedì in occasione della sfida di Coppa contro il Nantes. Un caso isolato o un calcio definitivo al momento negativo?

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, non è molto tranquillo... «Effettivamente sono un po' preoccupato perché se gli attaccanti non hanno quel tocco magico... In questo momento Mauro pensa troppo, è meno istintivo. La fiducia con la rete e il ritmo, però, si ritrovano solo giocando e segnando, spero che il gol di martedì sia un nuovo punto di partenza».

keystone-sda.ch (Julien de Rosa)