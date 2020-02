Lurati saluta il Chiasso e va al Bellinzona

CHIASSO - Il Chiasso ha comunicato di aver risolto l’accordo concernente il prestito di Ivan Lurati con il Sion, società che detiene il cartellino del giocatore.

Il 22enne rientrerà infatti in Vallese, per poi trasferirsi sempre in prestito al Bellinzona - compagine che milita in Promotion League - fino a giugno. Con i momò il giocatore è sceso complessivamente in campo in 41 occasioni e ha realizzato una rete.

Tipress, archivio