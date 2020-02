Intervento di pugno, ma il pallone va... all'indietro: l'autogol è fatale

LEVERKUSEN (Germania) - Lo Stoccarda - formazione di 2e Bundesliga - ha sognato il colpaccio contro il Bayer Leverkusen, in occasione del terzo turno della Coppa di Germania.

La truppa di Matarazzo ha infatti tenuto in scacco gli avversari - che al contrario militano nel massimo campionato tedesco - fino al 71', momento in cui uno sciagurato intervento del portiere Fabian Bredlow, ha permesso al Leverkusen - che alla fine si è imposto 2-1 - di sbloccare il risultato grazie a un'autorete.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, in seguito a un calcio d'angolo dei padroni di casa, il pallone colpito da Bredlow ha preso una strana traiettoria finendo - sfortunatamente - nella sua stessa porta.

Keystone, archivio