Mourinho lo toglie e Vertonghen scoppia a... piangere!

LONDRA (GB) - Il Tottenham si è qualificato in extremis per i quarti di finale della Coppa nazionale, superando 3-2 il Southampton (all'andata era finita 1-1). La partita è stata caratterizzata da una scena particolare che ha coinvolto Jan Vertonghen, "pizzicato" dalle telecamere a piangere come un bambino.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, il difensore belga di 32 anni è scoppiato in lacrime al 54' dopo essere stato sostituito dal suo coach José Mourinho. Il giocatore è rimasto a lungo in panchina con la testa fra le sue mani, immerso nell'angoscia.

A fine gara il tecnico portoghese si è addirittura sentito in obbligo di giustificarsi in conferenza stampa: «È stata una scena triste, ma ho dovuto sacrificare qualcuno in una sfida di scacchi(...). Era profondamente infelice, ma adesso è passato tutto».

keystone-sda.ch / STF (Kirsty Wigglesworth)