Favre su Balotelli: «Il primo incontro fu scioccante. Non tornerà mai ai massimi livelli»

DORTMUND (Germania) - Ora è al Dortmund dove si coccola il prodigio Haaland, ma dal 2016 al 2018 ha guidato il Nizza in Ligue 1, dove ha allenato anche Mario Balotelli. Stiamo parlando del rossocrociato Lucien Favre, che in un'intervista a "So Foot" ha parlato proprio del suo primo incontro con l'attaccante italiano, talento (troppo spesso) inespresso.

«La prima volta che ho visto Balotelli, sono rimasto scioccato - ha spiegato l'allenatore rossocrociato - Ero con Mino Raiola e il presidente Rivère per completare il trasferimento. Mario indossava un vestito inguardabile, scendeva fino agli stinchi… Era davvero impossibile il modo in cui era vestito!».

A Nizza Balo, che in agosto compirà 30 anni, ha vissuto delle buone stagioni. «Spesso è stato magnifico perché era felice e si sentiva appagato sul campo. Con lui ero molto chiaro e diretto. È un giocatore pronto ad ascoltarti, anche se poi non fa sempre quello che gli chiedi. Questo è il suo vero problema… Balotelli non tornerà mai ai massimi livelli: ed è un peccato».