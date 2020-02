«Il morale era sotto i piedi, ora siamo ripartiti convinti di potercela fare»

THUN - Chiusa l'andata con soli 9 punti, a Thun non hanno panicato e optato per un "classico" ribaltone - con l'allenatore di turno a pagare per tutti -, ma sono andati avanti con Marc Schneider al timone. Ricompattarsi e ripartire, lavorare bene durante la sosta per cercare poi la rimonta-salvezza nel girone di ritorno. Questa l'idea, da concretizzare nei fatti sul campo, dove sin qui sono arrivate una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite del 2020.

«Dopo un girone d'andata molto negativo, la ripresa è stata piuttosto buona: non era scontato vincere col Sion - esordisce Matteo Tosetti, 27enne ticinese in forza ai bernesi dal 2016 - A livello di prestazioni non siamo stati bellissimi, ma nella nostra situazione contano innanzitutto i punti. Poi però, a Ginevra, non siamo riusciti a ripeterci». E così col Servette è arrivato un ko piuttosto netto. «Nel primo match c'erano stati impegno e tanta voglia di fare, mentre a Ginevra siamo stati nulli. Deve essere un segnale: se togliamo il piede dall'acceleratore non basterà mai. Col Servette ci siamo rilassati più del dovuto ed è arrivata la giusta punizione. Il risultato (2-0, ndr) poteva essere più ampio».

La costanza di rendimento è un fattore da migliorare assolutamente. Considerando la classifica, come avete vissuto la lunga pausa invernale?

«È stata una sosta un po’ strana, ma ci voleva. Ha fatto del bene a tutti perché eravamo in un circolo negativo e così è stato interrotto. Avevamo il morale sotto i piedi. Così abbiamo potuto staccare, pensare alla famiglia e ripartire dal lavoro quotidiano convinti di potercela fare, consapevoli degli aspetti da migliorare in campo».

Per il Thun ogni match è ormai come una finale. La salvezza va “costruita” soprattutto in casa?

«Come si dice in questi casi, dobbiamo prendere partita dopo partita. Sin qui abbiamo fatto più punti in trasferta (7, ndr) e anche questo deve farci riflettere. Effettivamente dobbiamo cambiare marcia davanti al nostro pubblico cominciando dal match di domenica col Lugano».

Già, perché proprio i bianconeri di Jacobacci sono il prossimo avversario dei bernesi. Che partita vi aspettate?

«Sappiamo che il Lugano è una squadra un po' imprevedibile, con tanti giocatori pericolosi e parecchia qualità. Cercheremo di sfruttare i loro punti deboli. Sul campo si vedrà chi ha più fame, chi è pronto a soffrire e chi no».

In questo momento siete a -3 dallo Xamax, mentre l’ottavo posto è lontano 10 punti. Per la salvezza sembra una lotta a due…

«Per noi adesso è un campionato a parte. Se non infiliamo almeno 3-4 vittorie di fila la vedo dura giocare per altri piazzamenti. Non guardiamo più in là, ormai la nostra è una sfida aperta con lo Xamax. Si gioca per arrivare allo spareggio, altrimenti sarà retrocessione».

