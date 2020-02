Incredibile Guardiola: voleva schierare Neuer a centrocampo

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Che Pep Guardiola non abbia paura di prendere decisioni folli non è certo una novità. Ma pensare di schierare Manuel Neuer - uno dei portieri più forti degli ultimi tempi - a centrocampo può sembrare uno scherzo. La curiosa (per usare un eufemismo...) idea stava per divenire realtà quando l'attuale tecnico del Manchester City guidava il Bayern (2013-2016).

«Con le sue grandi abilità con i piedi, Manuel ha rivoluzionato il ruolo del portiere - le parole del CEO del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della società - Ricordo ancora come Guardiola, dopo aver vinto un campionato, ebbe l'idea di schierare Neuer a centrocampo per una partita. Sono riuscito a fargli cambiare idea: poteva infatti sembrare un atto di arroganza».