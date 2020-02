Eleke nel mirino del Lugano?

LUGANO - Il Lugano, rimasto "orfano" di Junior e sempre in cerca di un nuovo rinforzo in attacco da mettere a disposizione di mister Jacobacci, starebbe pensando al 23enne Blessing Eleke. Attualmente in forza al Lucerna - dove è giunto nel 2018 - in questo campionato la punta nigeriana ha totalizzato sin qui 16 presenze condite da 3 gol. L'ultimo sabato sera nel successo contro l'YB.

Stando a diversi media d'oltre Gottardo i bianconeri del pres Renzetti avrebbero già presentato un'offerta al Lucerna. L'operazione andrà in porto? Affaire à suivre.

keystone-sda.ch (ALEXANDRA WEY)